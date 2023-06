Faleceu Ivo Tomaz

Faleceu nesta sexta-feira, dia 16, por volta das 4h da madrugada, Ivo Tomaz (foto), aos 78 anos de idade, titular do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Vargem Grande do Sul. Muito conhecido pelo seu trabalho no Cartório, Ivo era o mais antigo profissional da sua área. Antes de se tornar Comarca, o município tinha apenas o Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas. Em 1969 com a criação da Comarca, os cartórios foram desmembrados em Registro Civil, que ficou sob a responsabilidade de Fausto Gadiani, o Tabelionato de Notas com Huber Brás Cossi e o de Registro de Imóveis de Ivo Rodrigues, que foi substituído por Ivo Tomaz.

Respeitado pelo rigor no trato das coisas cartoriais, Ivo desenvolveu uma longeva carreira com mais de 55 anos de serviços.

Era o mais antigo oficial de Registro de Imóveis da cidade, representante de uma era antes do município se tornar Comarca, e que teve expoentes como Ivo Rodrigues, Huber Brás Cossi, Fausto Gadiani e José Antônio Senise, o conhecido Tonhão do Cartório, todos já falecidos. Segundo Faustinho Gadiani, também oficial do Cartório, Tomaz teve uma vida inteira dedicada ao registro imobiliário de Vargem Grande do Sul. “Uma grande pessoa, muito equilibrado e nos deixou só bons exemplos”, afirmou.

Ivo Tomaz era casado com Josefa Pirola Tomaz e pai de Fabrício, já falecido, e Ana Paula. Ele também deixa netos. Seu corpo foi velado no Velório do Cemitério e seu sepultamento aconteceu na tarde desta sexta-feira.