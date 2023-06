Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Conceição Cristina Francisco, aos 70 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixou o marido Ivan Alves Pinto; as filhas Helen, Kelen e Juliana; os genros Lorival, Reginaldo e Antônio Carlos; os netos Carina, Ingrid, Letícia, Pedro Ivan, Júlia e João Vitor e os bisnetos Lauany, Pietro e Yasmim. Foi sepultado no dia 10 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Francisco Quimentão, aos 74 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixou a esposa Orlanda; os filhos Maria do Carmo; o genro Carlos Roberto e os netos Cecília e Ruan. Foi sepultado no dia 11 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sílvia Abdala Ferreira, aos 60 anos de idade, no dia 14 de junho, em São João da Boa Vista, onde residia. Silvia era vargengrandense, filha do casal Ivete Abdala e Lau Ferreira – já falecidos; deixa o marido Mauro Ferreira Bonanome (Montanha); e a filha Andressa Bonanome; os netos Willan e Luísa e o genro Rubens. Seu sepultamento aconteceu no dia 14, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Odete Pivato Ribeiro, aos 78 anos de idade, no dia 13 de junho. Viúva de Aparecido Ribeiro; deixou as filhas Maria Zilda, Valdecir e César; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 14 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Célio Varola, aos 66 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixou a filha Amanda. Foi sepultado no dia 16 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio da Rocha Marmo Cipriano, aos 65 anos de idade, no dia 15 de junho. Foi sepultado no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Reinaldo Teixeira de Freitas, aos 45 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixou a mãe Aparecida Silva; a esposa Luzia. Foi sepultado no dia 16 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Octávio Vieira, aos 83 anos de idade, no dia 9 de junho.

Conceição

Faleceu Conceição Cristina Francisco, aos 70 anos de idade, no dia 10 de junho. Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Francisco

Faleceu Antônio Francisco Quimentão, aos 74 anos de idade, no dia 10 de junho. Foto: Arquivo Pessoal

Sílvia

Faleceu Sílvia Abdala Ferreira, aos 60 anos de idade, no dia 14 de junho, em São João da Boa Vista, onde residia. Foto: Arquivo Pessoal

Odete

Faleceu Odete Pivato Ribeiro, aos 78 anos de idade, no dia 13 de junho. Foto: Arquivo Pessoal

Célio

Faleceu Célio Varola, aos 66 anos de idade, no dia 16 de junho. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Marisa Aparecida Ferreira Rodrigues, aos 60 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixou a mãe Izabel; os filhos Hugo e Marcela e netos. Foi sepultada no dia 10 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Alberto Fernandes, aos 62 anos de idade, no dia 11 de junho. Deixou os filhos Pedro, Luiz, José Gustavo, Mariana e Henrique; irmãos e netos. Foi sepultado no dia 11 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedita Laurindo de Lima, aos 90 anos de idade, no dia 12 de junho. Deixou os filhos Jair, Luiz Antônio, Luiz Roberto, Lúcia, Vilma e Gisely; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 13 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marcus Thadeu Machado Santiago, aos 64 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixou a filha Eva; o genro André e os netos. Foi sepultado no dia 17 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Silvia Helena Messias, aos 54 anos de idade, no dia 10 de junho. Foi sepultada no dia 10 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Neusa B. Ângelo Mapell, aos 76 anos de idade, no dia 10 de junho. Foi sepultada no dia 10 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.