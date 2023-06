Pedro ficou em 2º lugar no Campeonato Paulista de Velecross

Em busca do primeiro lugar no pódio do Campeonato Paulista de Velecross, o atleta vargengrandense Pedro Nepomuceno Rosseto esteve presente em Itatiba no último domingo, dia 11.

Na ocasião, ele disputou com vários pilotos da categoria 50cc. Na corrida, Pedro fez uma boa largada, porém sofreu uma queda logo na primeira volta, passando da segunda para a quinta posição.

Com muito esforço e dedicação, ele conseguiu se recuperar e finalizou a corrida em segundo lugar. A próxima etapa do campeonato será dia 16 de julho em Monte Mor. A família está confiante que Pedro trará o troféu de primeiro lugar para casa e conta com a torcida de todos.