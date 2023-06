Saúde: Amarildo rebate críticas feita por vereador de São João da Boa Vista

Nas duas últimas semanas, a Saúde de Vargem Grande do Sul foi pauta de discussão no cenário político local, com críticas feitas pelo vereador Celso Itaroti (PTB) e repercutiu também em São João da Boa Vista.

A discussão aconteceu após uma matéria sobre o tema circular no jornal O Município enfocando que tem aumentado o número de vargengrandenses que procuram a Unidadae de Pronto Atendimento (UPA), do município.

O assunto foi abordado durante sessão da Câmara Municipal da cidade vizinha pelo vereador Macena, também do PTB, no dia 5, que criticou a situação da saúde de Vargem.

No dia 6, o tema, que há meses vem sendo discutido na Câmara Municipal de Vargem, foi novamente abordado durante a sessão.

A Gazeta de Vargem Grande também abordou a questão da saúde local em extensa matéria publicada na edição do dia 3 de junho.

Prefeito faz live a respeito

No dia 7, porém, por volta das 18h, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) abriu uma live em sua página da rede social Facebook para tratar de diversos temas.

Na ocasião, o prefeito esclareceu dados da saúde e rebateu as críticas realizadas pelo vereador sanjoanense Mercílio Macena sobre a saúde de Vargem. Na transmissão realizada em suas redes sociais, Amarildo informou que nasceu em uma fazenda na zona rural sanjoanense e elogiou a cidade.

Amarildo comentou sobre os moradores de Vargem que vão à cidade para frequentar restaurante e estudar e ressaltou que o problema na Saúde vargengrandense é sazonal, como acontece em todas as cidades.

Amarildo questionou inclusive se o vereador sanjoanense era imparcial o suficiente para criticar a saúde de Vargem e não tomava a mesma atitude com o sistema de saúde de São João que também vive suas crises com questionamentos da população de São João da Boa Vista.

A vereadora Joceli Mariozi (PL), de São João da Boa Vista, defendeu o colega Mercílio Macena após a resposta do prefeito Amarildo. Ela pontuou que o prefeito vargengrandense ter respondido às acusações do vereador Macena é algo que considerou ‘totalmente antiético’.

Joceli ainda afirmou que o prefeito deveria olhar a situação em que a cidade se encontra, com, segundo ela, maus-tratos de animais, saúde precária, ruas esburacadas e sujeira.

Ela ressaltou, por fim, que Macena apenas reproduziu uma informação que está num jornal ‘idôneo da cidade’.