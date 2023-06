Casa Branca fomenta políticas de combate ao racismo

Na última quarta-feira, dia 14, representantes de Casa Branca participaram de um encontro com o secretário-executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, Raul Christiano.

Os dirigentes foram em busca de apoio e orientação para o Conselho Municipal de Igualdade Racial, criado em janeiro deste ano. De acordo com a prefeitura, oficinas de capacitação para servidores públicos, rodas de conversa, aprimoramento do canal de denúncias, estratégias para uma articulação regional entre conselhos municipais e o uso da mediação como medida educativa foram alguns dos assuntos abordados na pauta do encontro.

Recentemente, a Prefeitura, em parceria com o Conselho Municipal de Igualdade Racial, disponibilizou o telefone 156 para denúncias de racismo. O canal tem o objetivo de acolher a vítima de preconceito, realizar o atendimento e adotar as medidas que levarão a uma punição com base na lei.