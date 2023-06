Casos de dengue chegam a 220 e preocupam vereador

O número de casos de dengue confirmados em Vargem Grande do Sul já chega a 220. Até terça-feira, dia 13, a cidade registrou 428 notificações, sendo que 208 pessoas testaram negativo. Durante a última sessão da Câmara Municipal, ocorrida em 6 de junho, o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), pediu que a população se conscientize, a fim de reduzir a dengue na cidade.

Os casos começaram a ser confirmados em março, quando seis pessoas testaram positivo. Apenas em maio, mês com maior número de casos até o momento, 105 pessoas contraíram a doença e 195 foram notificadas.

Informações da Prefeitura Municipal dão conta de que em janeiro uma pessoa foi notificada com a doença, mas o caso deu negativo. Em fevereiro, houve cinco notificações, todas negativas. Em março, a situação começou a mudar, onde 17 casos foram notificados e seis deles foram positivos, mas foi em abril que os casos explodiram.

Com o acréscimo de casos, o Departamento de Saúde e a Vigilância Sanitária e Epidemiológica realizaram um mutirão e arrastão contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela, em maio.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que o Departamento de Saúde, através da Vigilância Sanitária, continua fazendo o controle de criadouros das áreas onde ainda estão aparecendo casos. Os agentes de saúde também continuam o trabalho de vistorias e orientações aos moradores durante as visitas.

A prefeitura explicou que, no momento, não está previsto um novo mutirão. “Está sendo realizado o controle de criadouros das áreas, a tendência é que os números de casos começarão a diminuir”, disse.

Situação preocupa

Durante uso da palavra livre da sessão da Casa de Leis, o vereador Canarinho (PSDB) pediu que a população se conscientize para que um surto ainda maior da doença seja evitado na cidade.

O vereador ressaltou que o Posto de Pronto Atendimento (PPA), as farmácias e o Hospital de Caridade estão lotados com munícipes com suspeita de dengue. “A dengue é o sintoma do desmazelo do cidadão. O Poder Público tenta fazer a parte dele com as agentes comunitárias e o pessoal da Vigilância, mas infelizmente não dá conta. O pessoal não atende as casas e os mosquitos estão aí picando as pessoas e a dengue pode levar a morte”, disse.

Canarinho disse que gostaria de fazer um pedido aos proprietários de terrenos, casas que estão fechadas e acumuladores, que geram lixo, que façam sua parte.

O vereador afirmou que a pessoa é notificada, é feito mutirão, mas mesmo assim os agentes de saúde não são bem atendidos.

Ele fez um pedido à população em geral, que se tem algum vizinho que não está cuidando da casa, não está zelando dos vasos e não deixa a Vigilância entrar, que o cidadão procure o órgão responsável da prefeitura para que a situação seja encaminhada ao Departamento de Obras para que seja feita a notificação.

“Vamos tentar impedir um surto maior de dengue, já são bastante casos, mas vamos cuidar para que não piore”, completou.

Mutirão

Durante o mutirão, realizado recentemente, foram recolhidos materiais inservíveis e possíveis criadouros do mosquito e foi feita a orientação aos moradores para eliminar os focos.

Os bairros mais atingidos em Vargem Grande do Sul são o Jardim Dolores, o Jardim Ferri, Jardins do Lago I e II e Jardim Cristina, todos situados acima do asfalto, sendo onde a equipe da dengue encontrou mais materiais descartados nos terrenos baldios durante o mutirão.

O mutirão envolveu todas as unidades de saúde com a participação de um total de 60 Agentes Comunitários e de Combate a Endemias. O município foi dividido em 11 áreas, as quais foram visitadas os imóveis residenciais e comerciais em um total de aproximadamente 17 mil imóveis.

Para a ocasião, foram contratados dois caminhões truck para retirar o material colocado nas ruas pelos munícipes, sendo necessárias mais de 22 viagens com os caminhões lotados de material inservível e possíveis criadouros. Além disso, os agentes de saúde passaram pelas casas e reforçaram aos moradores as medidas a serem tomadas para a prevenção das doenças.

A prefeitura informou que apesar de todo o esforço do Departamento de Saúde em combater as Arboviroses e os agentes de Saúde orientarem os moradores, ainda são encontrados muitos criadouros tanto nas residências como nos terrenos, que, conforme o pontuado, estão cada vez mais com materiais descartados de forma incorreta que provocam o aparecimento de escorpiões e criadouros de larvas da dengue.

A doença

Os sintomas mais comuns da dengue são dores de cabeça, dor nos olhos, febre alta (muitas vezes passando dos 40º), dor nos músculos, nas juntas e atrás dos olhos, manchas vermelhas por todo o corpo, falta de apetite, fraqueza, coceira e, em alguns casos, sangramento da gengiva e do nariz.

A diferença para a dengue hemorrágica é que pode haver também confusão mental, agitação ou insônia, perda de consciência, sangramento na boca, nas gengivas e nariz, boca seca e muita sede; dificuldade de respiração, fortes dores abdominais e vômitos intensos, pele pálida, fria e úmida, e pulso fraco.

No caso de sentir os sintomas, o Departamento de Saúde recomenda que a população procure o médico mais próximo da sua residência. Se o caso der positivo, segundo o informado, a Vigilância Sanitária irá fazer todo o trabalho de bloqueio para evitar o avanço e contaminação da doença.

Últimos anos

O número de casos confirmados de dengue em Vargem mostra um acréscimo um tanto quanto preocupante em relação aos dois últimos anos, uma vez que em 2022, no entanto, houve apenas 17 notificações e oito pessoas testaram positivo para a doença.

Em 2021, 60 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Em 2020, no entanto, a cidade chegou a 60 casos ainda em abril e, durante todo o ano, foram 208 casos positivos.

Já em 2019, a cidade sofreu uma forte epidemia, com 436 casos de dengue, chegando à marca de 200 casos ainda em maio.