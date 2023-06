Prefeitura de Grama inicia campanha do agasalho

A Prefeitura de São Sebastião iniciou a campanha do agasalho, que segue até o dia 22 de setembro.

De acordo com o informado, o prefeito Zé da Doca já fez a aquisição de cobertores que serão entregues e o ponto de arrecadação será o Fundo Social de Solidariedade, que se localiza próximo ao Complexo Educacional.

Aqueles que quiserem doar para a campanha do agasalho, podem levar seu item no Fundo Social, localizado na Alameda Vereador Mauro Ferreira de Vasconcellos, n°25, no Distrito Industrial.