450 ml de sangue salvam quatro vidas

Dados do Ministério da Saúde mostram que, no Brasil, 14 em cada mil habitantes doam sangue de forma regular nos hemocentros do Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados são do final de 2022 e o número, apesar de ter subido após o período mais crítico da pandemia, quando houve uma diminuição de 10% no volume de coletas, está abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e dos 5% registrados em países da Europa.

Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas cerca de três milhões e duzentos mil brasileiros são doadores de sangue, o que corresponde a 1,6% da população. O sangue doado é utilizado por pessoas com doenças hematológicas variadas, câncer, pessoas que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e para emergências. Por isso, é importante que o número de doadores regulares aumente.

Na última quarta-feira, dia 14, foi comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi criada por iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2014, como uma forma de homenagear o nascimento de Karl Landsteiner, um imunologista austríaco de 1868 que descobriu o fator Rh e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos têm que ter termo de consentimento assinado pelo responsável), pesar mais de 50 kg, estar saudável, alimentado, e não ter tido nenhuma doença grave ou que possa passar pelo sangue. Não é necessário estar de jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Após doar sangue, homens têm que esperar dois meses e mulheres, três meses para uma nova doação.

Uma única bolsa doada, que coleta aproximadamente 450 ml de sangue, no entanto, pode ser usada em até quatro pacientes e, assim, pode salvar a vida de quatro pessoas.

Frequentemente, bancos de sangue de todo o país estão precisando de doadores. Todos os tipos sanguíneos são necessários nos bancos de sangue, mas o O- costuma ser o mais solicitado, por se tratar de um sangue considerado doador universal e o mais utilizado em emergências.

O Banco de Sangue de São João da Boa Vista, o banco mais próximo de Vargem Grande do Sul, está com estoque crítico de sangue. Lá, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, especialmente o O-, O+, A- e B+. O atendimento do Banco de Sangue é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h e aos sábados das 7h às 11h30. O Banco de Sangue está localizado à Avenida João Osório, nº 701, na Vila Conrado, ao lado do laboratório da Santa Casa.

Doe sangue, salve vidas!