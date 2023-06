Polêmica regional

O vereador Macena (PTB), de São João da Boa Vista, cobrou o prefeito Amarildo (PSDB) sobre a quantidade de pacientes de Vargem que tem buscado atendimento na UPA sanjoanense. O prefeito Amarildo rebateu as críticas nessa semana, mas no entanto, não se pode negar que o número de pacientes de Vargem procurando atendimento em São João da Boa Vista está aumentando e cabe à Saúde municipal buscar soluções para isso. Segundo dados fornecidos ao jornal O Município pela prefeitura de São João, em janeiro deste ano foram 54 pacientes de Vargem atendidos na UPA sanjoanense, número que passou de 100 em maio.

Caso já foi levantado

O assunto de pacientes de Vargem procurando o serviço de saúde de São João da Boa Vista já foi tema de queixumes da prefeita Terezinha (União Brasil) e foi rebatido pelo prefeito Amarildo na ocasião. Terezinha tem vivido também seus dilemas com a saúde de São João da Boa Vista, inclusive retratados pelo jornal O Município.

Agosto do ano passado

Em agosto do ano passado, a Gazeta de Vargem Grande publicou na sua coluna Painel a polêmica gerada pela prefeita Terezinha quando esteve presente na Câmara Municipal do município vizinho para prestar esclarecimentos sobre os problemas relacionados às queixas do seu sistema de saúde e culpou os pacientes de outros municípios. Na ocasião, ela disse: “Em um mês tivemos 276 da Prata. É muita gente de fora pra ser atendida em São João, porque na cidade deles ou não tem o serviço ou o serviço é ruim. Vieram de lá, que nós contamos, 50 pessoas de Vargem em um mês”, afirmou.

Pegou mal

A fala de Teresinha pegou muito mal na ocasião, pois além de se tratar de uma unidade do Sistema Único de Saúde, pública e para todos, São João se beneficia muito com os gastos de moradores de cidades vizinhas que ali trabalham, estudam, passeiam, frequentam restaurantes, cinema e eventos. Ou seja, é muito imposto gerado para São João. O prefeito Amarildo na época afirmou que São João é um polo regional, destacando que a cidade vizinha tem uma estrutura invejável, lembrando da quantidade de estudantes de colégios particulares, de universitários de Vargem que vão para lá, os serviços federais que são prestados lá e que gera um fluxo grande para São João. Ele ainda disse que Teresinha o procurou se retratando e apesar de ter considerado a fala uma indelicadeza da prefeita de São João, o assunto, naquele momento, estaria superado.

Médicos cubanos faziam a diferença

Durante a gestão do ex-prefeito Celso Itaroti, Vargem Grande do Sul aderiu ao programa do governo federal Mais Médicos implantado em 2013 pela presidente Dilma Rousseff (PT) e recebeu oito profissionais do programa vindos de Cuba, que passaram a atender nas unidades básicas de saúde do município. Amarildo Duzi Moraes (PSDB) deu continuidade à parceria e ainda solicitou a vinda de mais profissionais para Vargem em 2017. Porém, em dezembro de 2018, com a entrada do governo Bolsonaro, o programa foi extinto e os médicos deixaram Vargem Grande do Sul.