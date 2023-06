Casa Branca distribuirá agasalhos neste sábado

A distribuição de agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social acontece neste sábado, dia 24, das 8h ao meio-dia, em Casa Branca. A ação faz parte da Campanha do Agasalho 2023.

Os interessados em colaborar com a campanha podem levar sua doação no Centro Comunitário, no Centro de Convivência Andorinhas, na Unidade de Saúde Nazaré, na Unidade de Saúde Bela Vista e no Centro de Convivência Desterro.

A doação dos cobertores é feita na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Rua São Bento, nº 56, no Centro. Para doar, é preciso apresentar RG e CPF.