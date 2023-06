Neste domingo acontece a tradicional Romaria de Itobi

A tradicional Romaria de Cavaleiros de Itobi acontece neste domingo, dia 25, a partir do meio-dia, com saída do Salão São Sebastião. Após a Romaria, haverá trio elétrico com DJ JP no Pátio do Asilo.

Neste sábado, dia 24, a dupla Renato & Giovanelli se apresenta a partir das 20h30 no Salão Sebastião, seguida de DJ Jp com funk remix.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99557-2427. O evento está sendo realizado pela Comissão Organizadora em prol da Paróquia Nossa Senhora das Dores.