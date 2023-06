Neste domingo tem rodada do Torneio dos Amigos do Xuxu

A segunda rodada do 1º Torneio Beneficente dos Amigos do Xuxu acontece neste domingo, dia 25. O torneio começou no domingo, dia 18, no Estádio Dudu Ramão, o Poli Antigo, e segue até o dia 9 de julho.

No último domingo, III Vilas ganhou do Palmeirinha por 3 a 1 e Unidos da Vila venceu Amigos do Xuxu por 4 a 3.

Na segunda rodada, Palmeirinhas enfrenta Unidos da Vila às 8h e III Vilas joga contra Amigos do Xuxu às 10h.

O campeonato é em prol de duas entidades de Vargem, sendo a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Casa do Menor Dom Bosco. Estão sendo arrecadados leite, alimentos não perecíveis e fraldas. Os interessados em ajudar na doação, podem levar o item nos jogos ou entrar em contato com Clodoaldo Alves pelo telefone (19) 99344-6323.

O torneio está sendo realizado com o apoio do diretor do Departamento de Esportes Luis Carlos Garcia, do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos).