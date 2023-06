2º Encontro de Carros Antigos reuniu cerca de 10 mil pessoas

O grande número de visitantes do 2º Encontro de Carros Antigos e da Feira Gastronômica que aconteceu no último final de semana – mais de 10 mil pessoas segundo a Prefeitura Municipal – mostra o potencial que a cidade tem em promover eventos como este e de valorizar o local, a Barragem Eduíno Sbardellini.

O evento também atraiu um grande número de expositores, cerca de 300, de acordo com a Comissão Organizadora, de quase 30 cidades, o que demonstra o potencial que a cidade oferece para atrair realizações como esta.

Impressiona também o número de cidades participantes, pois além de Vargem Grande do Sul, vieram carros de São Paulo, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Poços de Caldas, São Sebastião da Grama, Campinas, Ribeirão Preto, Leme, Araraquara, Paulínia, Divinolândia, Tapiratiba, Monte Santo de Minas, Santa Cruz das Palmeiras, Pirassununga, Guaxupé, Aguaí, Santa Cruz da Conceição, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Mogi Guaçu, Valinhos, Jaguariúna, Mogi Mirim, Conchal, Itobi e Jaguariúna.

A praça de alimentação com comidas diversas e muitos empreendedores dela participando, foi outro acontecimento que valorizou o Encontro.

Além da exposição de carros e da Feira Gastronômica, o evento também teve a Feira de Artesanato e o Mercado de Pulgas. A festa ainda contou com shows da Banda Doll e da banda Old Roots no sábado, dia 17, e no domingo, dia 18, teve apresentação de Davi Urbano e da banda Alice Não Mora Mais Aqui.

No local, foi realizado pela prefeitura uma estrutura especial planejada para o encontro, que contou com estacionamento para os visitantes, seguranças e monitoramento 24h do local, ampla área de exposição para os carros antigos e área gastronômica para receber a todos os participantes e visitantes, proporcionando momentos de lazer e diversão.

Vários departamentos da prefeitura se uniram para o sucesso do evento, com o departamento de Cultura e Turismo e a Comissão Organizadora do Encontro tomando a frente, com destaque para os idealizadores do evento, Guilherme Anadão Leandrin e Lucas Henrique da Silva.

Todos os expositores receberam troféus, kit de participação e certificado, além de sorteio de camisetas e outros brindes ofertados pelos parceiros do evento.

A organização recebeu aproximadamente 250 quilos de alimentos doados pelos participantes do evento. A doação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Vargem para doação às famílias que estão passando por vulnerabilidade social.

Sucesso

À Gazeta de Vargem Grande, a Comissão Organizadora informou que o evento foi um sucesso. “Nos surpreendeu os elogios do público presente e dos expositores. É muito bacana poder agradar tanto os expositores com seus veículos colecionáveis de Vargem quanto os de fora. Teve pessoas que rodaram mais de 300 quilômetros para vir ao nosso evento”, disse.

Os organizadores informaram que o 2º Encontro começou a ser preparado no fim da primeira edição e que o público já pode aguardar pelo 3º Encontro. “Já fizemos reuniões e fomos pensando em cada detalhe a ser melhorado ao público. O evento entrou no calendário cultural da nossa cidade, então o público pode ficar tranquilo que ano que vem teremos a terceira edição”, comentaram.