Adutora rompe e leva água escura e com mau cheiro às casas

O rompimento da adutora de água que abastece o Centro de Distribuição de Água do Jardim Paulista, devido às obras de drenagem que estavam sendo realizadas próximo à Associação Comercial e Industrial (ACI), foi a causa de vários bairros serem abastecidos com água de coloração escura e com mau odor na última semana, segundo a Prefeitura Municipal.

À Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura explicou que, com o rompimento da adutora e o abastecimento interrompido, até a conclusão da manutenção, a água do reservatório ficou muito baixa e, quando isso acontece, os resíduos que decantam no fundo do reservatório acabam indo para as casas.

“Alguns bairros mais antigos também ainda possuem canos de ferro e esses resíduos ressecam e quando entram novamente em contato com a água se desprendem podendo causar o turvamento do líquido. As caixas de água residenciais também possuem resíduos de decantação e quando ela esvazia e enche novamente essas partículas se misturam deixando a água com uma coloração turva”, disse.

A prefeitura pontuou que, conforme informações técnicas levando em consideração as variáveis, como os reservatórios de cada casa, reservatórios públicos e extensão das redes distribuidoras, a previsão é para que gradativamente a turbidez da água diminua entre 12 a 24 horas nos bairros afetados.

Segundo o explicado, todos os bairros acima da pista, da Cohab VI até o Jardim Santa Marta, a Vila Santana, o Paraíso II e o Jardim Iracema, que recebem água do Centro de Distribuição do Jardim Paulista foram afetados. No meio da semana, a coloração da água já havia voltado ao normal.