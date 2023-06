Espaço F Eventos completou um ano no sábado, dia 17

No sábado, dia 17, o Espaço F Eventos completou um ano da sua primeira festa realizada em Vargem Grande do Sul.

O buffet, com salão amplo e capacidade para até 200 convidados, possui um Espaço Kids para a criançada e um mascote especial.

À Gazeta de Vargem Grande, a empresária Fabíolla Moschella comentou que, felizmente, os clientes estão bem satisfeitos e contou os caminhos que enfrentou para chegar até aqui, sendo um exemplo de força e determinação dentro do empreendedorismo feminino.

A paixão por festas e eventos começou cedo, uma vez que Fabíolla começou a trabalhar com festas aos 18 anos, quando iniciou-se em uma empresa de recreação.

Aos 19, a empresária ingressou na faculdade de Turismo com ênfase em eventos. Após dois anos no curso, entrou em uma empresa de eventos de negócios, realizando feiras, trabalhando na área operacional, fazendo a parte de congresso e abertura das cerimônias, onde ficou por sete anos.

Em paralelo a este trabalho, Fabíolla abriu um buffet com seus pais e seguiu com os dois serviços até que se mudou para Vargem Grande do Sul. “Eu decidi abrir mão de tudo para me mudar para o interior, para vir atrás de mais tranquilidade e qualidade de vida, porque em São Paulo é tudo muito violento, muito trânsito e correria. Abri mão do que eu amava para vir pra cá”, disse.

“Eu vim em 2014 com o intuito de abrir o buffet, mas ninguém me conhecia, foi difícil entrar no meio até mesmo para fazer decoração. Abri a loja na Galeria OJC em 2015, para ver se o pessoal passava a me conhecer, e comecei a trabalhar com lembrancinha, decoração e cerimonial. Fiquei anos neste trabalho”, contou.

A loja foi fechada quando Fabíolla engravidou, pois ela não conseguia ficar no trabalho com o neném. Com a gravidez e também com a dificuldade de ganhar o espaço no mercado que pretendia, Fabíolla foi adiando o sonho de abrir o buffet. “Quando decidimos, pegamos até a chave de um barracão, mas entrou a pandemia na mesma semana. Então devolvemos a chave e nesses dois anos fomos sonhando, amadurecendo a ideia, mas veio a crise, pois trabalhávamos com festa e não sabíamos o que fazer”, comentou.

No final de 2021, a empresária ficou sabendo que a empresa que havia no prédio onde está atualmente ia mudar e vieram lhe oferecer o barracão para abrir seu empreendimento e foi dando tudo certo.

“Deus foi providenciando cada detalhe. Falo que ali é um presente de Deus, porque não tínhamos condições nenhuma pra abrir, pois vínhamos de uma pandemia, e Deus foi providenciando tudo”, afirmou.

A empresária afirmou que seu esposo Gustavo Vilas Boas, também abriu mão de seu serviço para acreditar no seu sonho, que se tornou sonho dele também.

“Hoje, estamos bem, nossos clientes gostam bastante do Espaço e estamos conseguindo ser reconhecidos no nosso segmento”, disse.

Fabíolla contou que no Espaço F Eventos, o amor e gratidão são os pilares do trabalho no dia a dia e, assim, os clientes são sempre bem-vindos e bem tratados pelos proprietários e também pelos colaboradores. Neste primeiro ano eles foram aprimorando muitas coisas, trazendo novidades e melhorias no cardápio. São os pioneiros na cidade em trazer o Mascote, roda gigante, Labamba e agora a última novidade é um momento balada nas festas.

A força para empreender

Com a decisão de largar a estabilidade do trabalho que tinha em São Paulo em busca de qualidade de vida e para ter o seu próprio negócio em uma cidade desconhecida, onde não conhecia ninguém, Fabíolla mostrou a força das mulheres empreendedoras que se arriscam e lutam diariamente para alcançar aquilo que almejam.

“Eu comecei do zero, foi bem difícil as pessoas me aceitarem e confiarem em mim, pois o pessoal do interior é mais receoso com isso. Mas, de 2014 para cá, que foi quando me mudei para Vargem, fui conseguindo meu espaço, fui sendo conhecida. Hoje, graças a Deus, muita gente me conhece. Fui sempre em frente com muita fé, sempre colocando Deus na frente dos meus passos, lutando mesmo, me arriscando e fui conseguindo ser reconhecida. Ainda tenho um caminho muito grande pela frente, mas já conquistei bastante coisa”.

Em forma de gratidão com tudo que eles vêm conquistando, em comemoração ao primeiro ano de inauguração, Fabíolla e Gustavo vão oferecer uma festa a uma entidade beneficente de Vargem Grande do Sul. “Quero que eles tenham um dia diferente e divertido, que sonhos sejam realizados, assim como Deus realizou o meu”, disse Fabíolla. Qual entidade será beneficiada, eles nos contarão em breve.