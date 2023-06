Motoclube Ovelhas Negras completa 21 anos

Para celebrar seus 21 anos de camaradagem, o Motoclube Ovelhas Negras, de Vargem Grande do Sul, realizará uma confraternização solidária neste final de semana com membros e companheiros convidados de outros motoclubes de Vargem e da região. O evento será em prol da Sociedade Humanitária.

O Ovelhas Negras foi fundado por Edson Luís da Costa, Odair Fernandes de Souza e Sérgio Mizael Custódio, conhecido como Serginho Lanches, e, hoje, tem cerca de 50 membros.

A diretoria do motoclube conta com Edson como presidente, Odair como vice-presidente, Sérgio como diretor financeiro, Fabrízio Di Carlo Vidale como diretor operacional, Alan Hyudy de Souza como diretor artístico e Ricardo Ribeiro como diretor estrutural. Os membros efetivos da Comissão Organizadora são Luís Adriano Daud, Wendel Contini, João Lucas Nhola, o Lukão, e Luiz Antônio Barbosa. O motoclube ainda tem dois mascotes, sendo Pedro Lucca e Bruno Ribeiro.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Fabrízio, Odair e Serginho relataram que anualmente a Comissão organiza uma data para celebrar o aniversário do motoclube e começa uma campanha solidária alguns meses antes. “A diretoria quer que o motoclube cresça cada vez mais e realize essa ação para a sociedade. No ano passado, fizemos a campanha e arrecadamos alimentos e 133 pacotes com oito unidades de fraldas geriátricas. Neste ano, entramos em contato com empresas e já conseguimos ultrapassar a nossa meta de doação, sendo que a Comissão pede para que os convidados que puderem contribuir com a entidade, levem sua doação no evento também”, disseram.

O grupo informou que tiveram o cuidado de ver o que a Sociedade Humanitária mais necessitava no dia a dia para arrecadarem, sendo fralda geriátrica, alimentos, itens de higiene pessoal e de limpeza. “Nossa intenção é, com essa ação solidária de aniversário do motoclube, conseguir suprir a necessidade da entidade o ano todo”, explicaram.

Os itens serão doados à Sociedade Humanitária na próxima quarta-feira, dia 28. Aqueles que quiserem ajudar, podem fazer sua doação na Pousada Balança do Seu Romeu, no Serginho Lanches ou contatar Odair pelo telefone (19) 99776-9118.

Fotos: Arquivo Pessoal