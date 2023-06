A importância estratégica da Univesp na atração de investimentos

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) foi criada em 2012 com o objetivo de ser uma instituição exclusivamente de ensino a distância (EaD), mantida pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Ela possui mais de 70 mil alunos de graduação, e seus cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio de videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns. De acordo com dados de 2022, a Univesp possui 416 polos e está presente em 360 municípios do Estado, atendendo mais de 92% da população paulista [1].

Talvez os municípios da região de Vargem Grande do Sul possam aproveitar melhor os benefícios desse poderoso contexto, se as pessoas com a adequada visão de futuro puderem somar esforços, para construir diálogos construtivos, com foco na captação de investimentos, nacionais e internacionais.

Após a Covid-19, a digitalização de grande parte das atividades humanas criou um fenômeno que continuará exercendo forte impacto nas próximas décadas. Pesquisas mostram que no Brasil, o EaD cresceu 428% nos últimos anos. No caso específico da Univesp, em 2020, houve um aumento de 26% de ingressantes nos cursos EaD em comparação com 2019, chegando a 2 milhões de estudantes [1]. É importante analisar com clareza esse número de estudantes, pois ele mostra a força institucional da Univesp. Mostra, também, que o futuro do trabalho é essencialmente digital, e que não avançar nesse caminho é retroceder cada vez mais, seja nas empresas ou nos municípios.

O impacto social da Univesp também merece especial atenção: no seu vestibular de 2022, foram oferecidas 31.125 vagas em nove cursos de graduação para 347 municípios de São Paulo. Estatísticas mostraram que 80% dos estudantes que prestaram esse vestibular são a primeira geração da família com ensino superior [1]. Essa informação revela que os brasileiros em geral estão conscientes sobre a necessidade de investir seriamente em sua qualificação profissional. Nesse sentido, os municípios que desenvolverem políticas públicas de qualidade com certeza terão maiores condições para atrair investimentos dos governos estadual e federal, e também de empresas internacionais.

A Univesp é claramente um exemplo de sucesso no contexto brasileiro da qualificação profissional. Esse exemplo pode ser rapidamente customizado para realidades locais, se os gestores públicos tiverem a visão adequada. A presença de tutores para ajustar os conteúdos às necessidades específicas de cada aluno também é fundamental, para que o processo de aprendizagem possa acontecer de maneira eficiente e agradável.

Diante da competitividade cada vez maior do mercado de trabalho no mundo inteiro, é preciso somar esforços com as pessoas que entendam que o futuro do trabalho será exigente, e talvez até mesmo injusto. Especialistas dizem que o risco de desemprego em massa, causado pelas tecnologias do Século 21, já é uma realidade. É preciso pensar grande, superar o egoísmo, despertar o sentimento pelos que sofrem e expandir a consciência, antes que seja tarde demais.

Referência

[1] univesp.br/noticias/univesp-forma-mais-de-5-mil-alunos-em-2022