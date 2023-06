Após roubar bar, dupla vai para a Fundação Casa

Dois adolescentes suspeitos de ameaçar o proprietário de um bar de 60 anos, no Centro, no dia 7 de junho, para pegar dinheiro do caixa, foram levados à Fundação Casa na segunda-feira, dia 19, pela Polícia Civil.

No dia 7, por volta das 00h55, eles entraram no bar quando o dono se preparava para fechar o estabelecimento. Com os rostos cobertos e cada um com uma faca, enquanto um rapaz segurou a vítima pelas costas, pressionando seu pescoço com a faca, o outro pulou o balcão e subtraiu o dinheiro que estava no caixa, cerca de R$ 2 mil.

A dupla deixou o local e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, junto com os investigadores, passaram a apurar o caso. Nas buscas, eles conseguiram imagens da câmara de segurança, que permitiram concluir que os criminosos estavam em uma casa nas proximidades, na Rua Floriano Peixoto.

A Polícia Civil apurou que no local residia um adolescente de 16 anos e sua mãe, sendo que no dia 13 os policiais foram no local e mantiveram contato com os moradores. Inicialmente, o adolescente negou seu envolvimento com o delito, porém diante dos fortes indícios, acabou confessando sua participação e de seu amigo, outro adolescente de 16 anos, morador na Vila Santa Terezinha.

Os adolescentes, acompanhados de suas mães, foram levados à Delegacia de Polícia Civil e narraram com detalhes o crime. Uma das facas utilizadas para ameaçar a vítima foi apreendida, sendo que a mãe de um dos adolescentes afirmou ser sua e que havia sido retirada de sua casa por eles.

Os adolescentes também declararam que com o dinheiro subtraído compraram algumas roupas as quais foram exibidas por eles e formalmente apreendidas. Logo após, o delegado, diante da gravidade dos fatos, representou ao Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude desta comarca, pela internação provisória dos adolescentes infratores.

O pedido foi deferido na sexta-feira, dia 16, e nesta segunda-feira, dia 19, o delegado e os investigadores e agentes policiais Felipe e Tiago, localizaram os adolescentes, dando cumprimento aos mandados de busca e apreensão. Ambos foram conduzidos à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.