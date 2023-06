Cachorra foi resgatada de bueiro após longa operação

A operação de resgate da cachorrinha Suzy durou cerca de 16 horas. Atuaram na ação o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) da Prefeitura Municipal.

A cachorrinha estava em um bueiro que leva a uma galeria de águas pluviais, próximo ao pontilhão da Dimaval, no bairro São José, desde o final da tarde de segunda-feira, dia 19. O buraco tinha cerca de três metros de altura.

À noite, a operação foi paralisada, mas eletricistas instalaram uma lâmpada no local e colocaram uma coberta e água para Suzy. Às 8h de terça-feira, dia 20, os trabalhos foram retomados, sendo necessário usar uma retroescavadeira para abrir um buraco na lateral e remover a cachorrinha, que estava bem assustada.

Após o resgate, que aconteceu por volta das 14h30, Suzy foi entregue à dona, que já estava no local. O vereador Glaucio Santa Maria, que acionou o resgate, acompanhou todo o socorro de Suzy. A operação foi auxiliada pela veterinária Bianca Moraes.

Participaram da ocorrência o comandante da GCM Marco Antônio, o Subinspetor Garcia, o Subinspetor Charles, o GCM Mauricio e o GCM Rafael. Do Corpo de Bombeiros, estiveram no local o 1° SGT Schiavo, CB Mauch e CB Alison, além do eletricista Rodrigo Bruno e sua equipe e Januário do DSUR.