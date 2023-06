Equipe de basquete de Vargem venceu amistoso

A equipe de basquete adulto de Vargem Grande do Sul venceu de 46 a 39 o time de Santa Cruz das Palmeiras em amistoso que aconteceu na última terça-feira, dia 20, no Poliesportivo José Cortez.

O time teve como técnico Celso Andrade e entraram em campo os atletas Ronaldo Eliel, Flávio Rosa, Gabriel Bucci, Ryan da Silva, Jean Henrique, Renan Buzatto, Gabriel Augusto, Vinicius Ramos, Mateus Guerra e Gustavo Thomaz.

Mateus Guerra, que marcou 17 pontos, falou sobre o jogo. “Foi um jogo muito importante, onde o nosso time conseguiu se destacar e trazer mais uma vitória. Fizemos uma defesa bem trabalhada, com raça, força e união. Tenho muito orgulho de estar nesse time e poder jogar na posição de armador, sempre buscando somar com a equipe”, disse.

O atleta Gabriel Bucci, marcou 15 pontos e também falou sobre a vitória. “Foi um jogo bem disputado no primeiro e no segundo quarto, ambas as equipes estavam empenhadas na marcação. Demoramos um pouco para encaixar as transições ofensivas, mas depois com as orientações do professor, conseguimos nos encontrar em quadra. Diante do empenho e dedicação de todos, realizamos um ótimo amistoso e pudemos sair com a vitória. A equipe toda está de parabéns. Seguiremos lutando pelo fortalecimento do basquete em nossa cidade”, completou.

Sub 15

A equipe da sub 15 ficou em 3º lugar no campeonato no dia 10, em jogo com o time de Aguaí. Com o técnico Vinicius Ramos, os atletas Kayo, Geovane e Luis o jogo terminou em 3 a 3.

Próximos jogos

O próximo jogo da equipe adulta está previsto para acontecer no segundo semestre, com data a ser definida.

A partir de julho, o sub 15 inicia a participação da Copa de Fusão, campeonato de São José do Rio Pardo, que abrange toda a região.