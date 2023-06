Feijoada do Rotary contou com cerca de 200 pessoas

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou no último domingo, dia 18, a sua tradicional Feijoada. O evento aconteceu no Centro Pastoral São Benedito, com música ao vivo com Márcio Rossi.

Com a renda obtida no evento, o Rotary ajudará na reforma da Igreja São benedito e irá adquirir novas cadeiras de rodas, que estiveram expostas no evento. De acordo com o presidente, José Geraldo Ramazotti, o evento atendeu plenamente às expectativas, uma vez que tudo ocorreu conforme o esperado. “Fizemos feijoada para 350 pessoas, aproximadamente 200 pessoas compareceram presencial e atendemos uma média de 150 marmitas”, disse.