Judocas participaram de Torneio do Judô Bushido

O 4º Torneio Interno do Judô Bushido aconteceu no domingo, dia 18, no Clube XXI de Abril, o Centro de Artes Marciais. Na ocasião, mais de 120 judocas lutaram e ganharam suas medalhas.

O sensei Daniel Garcia, coordenador do projeto, ressaltou que a competição tem o objetivo de incentivar os novos judocas e, no final, os atletas se deliciaram com lanches doados pelo Departamento de Esportes.

Também estiveram presentes os senseis Gabriel e Rafael Casagrande, sensei Duda Fermoselli e sensei Ériton Carvalho de Casa Branca e toda diretoria Bushido, bem como com Gabé Seixas no som.

Daniel parabenizou os alunos. “Parabéns a todos os alunos que mesmo com o frio participaram, parabéns aos pais e mães que motivam seus filhos no judô, continuem incentivando que o judô só vai trazer benefícios para suas famílias. Agradecimentos a toda diretoria Bushido, a presidente Val Lima Taú, Olavo Ferreira Martins Neto, Marcia Andrade Luis Othero e Fernando Maldonado Menossi que me ajudam em todas as situações, aos senseis Duda Fermoselli, Gabriel Casagrande, Rafael Casagrande e Ériton Carvalho”, disse.

O sensei também agradeceu aos pais e mães que compareceram e se divertiram na torcida e a todos os alunos graduados que trabalharam e que ajudaram na organização. “Ao pessoal que ajudou com o café da manhã, ao nosso grande amigo Gabé Seixas pelo som, aos amigos Lukinha Aliende, Aline Guerrero, ao diretor de esportes Luis Carlos Garcia, prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e Prefeitura Municipal pelo apoio de sempre, pelos cachorros-quentes e refrigerante pra criançada. Arigato gozaimasu”, finalizou.