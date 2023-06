Larissa Pirola foi campeã no Jubs Nacional

A atleta Larissa Pirola, de Vargem Grande do Sul, ficou em 1º lugar no Jubs Nacional, campeonato de taekwondo realizado em Brasília de 11 a 15 de junho. Larissa fez a luta final contra a atleta de Pernambuco.

À Gazeta de Vargem Grande, a atleta comentou que o treinamento foi muito intenso, mas que o resultado foi satisfatório. “Desde que entrei para a Seleção Brasileira principal, nossa meta era entrar também na Seleção Brasileira Universitária. O resultado obtido só me mostra que estou no caminho certo, treinei para isso, então era o resultado esperado”, disse.

Essa competição valeu a vaga para os Jogos Mundiais Universitários, o segundo maior evento do mundo, ficando atrás apenas dos Jogos Olímpicos. A atleta embarca para Chengdu, na China, no dia 17 de julho, junto com a Seleção Brasileira Universitária, para representar o Brasil. “É uma realização para mim ter tamanha oportunidade, e a expectativa é trazer um ouro para casa”, completou.