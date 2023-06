Moradores da Santa Terezinha foram pegos por tráfico

Dando continuidade às investigações realizadas pela Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, visando combater o tráfico de drogas na cidade, um rapaz da Vila Santa Terezinha foi preso na sexta-feira, dia 16, e em operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, outro rapaz foi preso no bairro na quarta-feira, dia 21.

No local, já foram realizadas várias prisões em flagrante e no dia 16 os policiais civis receberam informações de que estava ocorrendo grande movimentação de pessoas na área, as quais estariam recebendo kits de drogas para a revenda.

O delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, acompanhado de policiais civis, foi até o local e avistaram dois rapazes em frente a uma residência conhecida como ponto de tráfico de drogas, sendo que, ao perceber a aproximação dos policiais, um deles entregou para o outro uma sacola plástica de cor verde, o qual saiu correndo e entrou na residência sem número, na mesma rua.

Os policiais desceram da viatura policial e foram atrás do rapaz, que foi surpreendido no interior do imóvel. Na busca pessoal, foi encontrado apenas R$ 20,00. Ao ser indagado sobre a sacola, negou que a estava carregando, porém durante as buscas ela foi encontrada pelos policiais no interior do espaço entre a laje e o telhado lateral da residência.

No interior, havia um pote de achocolatado, contendo em seu interior 57 porções de maconha devidamente embaladas e prontas para a venda, além de 14 porções de cocaína, embaladas à vácuo, também prontas para a venda, bem com um pote de balas com 23 pedras de crack, todas igualmente embaladas e prontas para a venda.

O morador da residência informou não ter conhecimento dos fatos e afirmou que aquele rapaz entrou no local sem sua autorização. O outro rapaz acabou sendo detido quando retornava para aquele imóvel.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Outra prisão

Após a prisão, as investigações prosseguiram a fim de confirmar se o dono da casa onde o rapaz se escondeu também estava envolvido no tráfico. Na quarta-feira, dia 21, policiais civis acompanhados do agente policial Felipe, dos policiais militares CB Salomão e CB Márcio, e do delegado, fizeram vigilância e observaram movimentações de venda de drogas, até que viram um provável usuário de drogas entrando e saindo rapidamente.

Suspeitando que o rapaz pudesse ter acabado de adquirir drogas naquele local, porém, antes de ser abordado ele viu os policiais e fugiu, deixando pelo caminho uma pedra de crack já embalada. Os policiais fizeram, então, contato com o morador, de 50 anos, que permitiu que fossem realizadas buscas.

Na pessoal, foi encontrado em poder do morador, em uma das mãos, uma porção de cocaína em embalagem tipo ziplock. Em seguida, foi encontrado no quarto, um prato com resquícios de droga e dentro dele uma lâmina e uma pedra de crack ainda a ser embalada, além de algumas embalagens vazias e R$ 10,00.

Durante buscas pelo quintal da residência, foi encontrado dentro de uma armação de ferro de uma cadeira, oito pedras de crack e uma porção de maconha, já embaladas e prontas para a venda. O morador se negou a prestar qualquer esclarecimento sobre o ocorrido, quando então recebeu voz de prisão, sendo apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Fotos: Polícia Civil