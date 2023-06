Paulo Guerra foi Campeão Brasileiro em salto em altura

O atleta paralímpico Paulo Guerra, saltador da classe T47, de atletas com deficiência no braço e antebraço, foi Campeão Brasileiro após ficar em primeiro lugar na prova de salto em altura. A competição nacional aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, no último final de semana.

Na ocasião, participaram 612 atletas de 21 estados e do Distrito Federal inscritos em provas de pista e campo desde o dia 15.

Apesar da chuva, vento e frio, Paulo participou na sexta-feira, dia 16, da prova do salto em altura, saltando 1,87, a melhor marca da temporada de 2023. A altura colocou Paulo Guerra na 8ª colocação do ranking mundial.

Para se preparar para o campeonato, o atleta ficou três semanas em concentração em Itajaí com a equipe. Ele agradeceu a Prefeitura de Vargem Grande do Sul, ao Departamento de Esportes e também aos patrocinadores e apoiadores que contribuíram para a vitória, sendo Sidney Alexandre Reinhold, Advir, Paulo Maes, Gisele, Liliana Freitas Teixeira, José Luis Bicesto, Edson Báltico de Oliveira, Mateus Guerra, Lucas Rovani, Eduardo Luciano, João Batista Dota, Luis Fernando Dota, Marcos Baptista de Oliveira, Simone Benjamin, Walter Tatoni Neto, André Luiz Mangarotti Sabino e Ivando Aparecido da Silva.

Fotos: Arquivo Pessoal