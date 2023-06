Skatista ficou em 3º lugar em campeonato

O skatista de Vargem Grande do Sul, Breno de Souza, ficou em terceiro lugar na competição Best Trick, no dia 11, em Bandeira do Sul (MG).

À Gazeta de Vargem Grande, Breno contou que compete há três anos e que treina todos os dias, andando de skate por no mínimo quatro horas por dia.

Neste domingo, dia 25, o skatista enfrenta seu próximo desafio. Ele competirá em Mogi Guaçu, no campeonato Best Trick.