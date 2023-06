Tentou furtar comércio e foi preso

Durante a madrugada de quarta-feira, dia 21, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz por furto no Centro, por volta das 4h.

Os policiais receberam informações de populares que um rapaz havia pulado uma grade e entrado em um estabelecimento comercial. Segundo o informado, o rapaz estava dentro do comércio, não havendo rota de fuga além da porta da frente.

O rapaz saiu e foi abordado pela equipe. Questionado o motivo de estar naquele local, relatou que pretendia furtar o comércio. Foi dada voz de prisão por tentativa de furto.

O proprietário do local compareceu no estabelecimento e acompanhou a vistoria, onde foi localizada uma blusa amarela com objetos furtados. O rapaz foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de prisão pelo crime de furto e o homem ficou preso à disposição da Justiça.