Vargem participou de Congresso Técnico do 65º Jogos Regionais

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal deVargem Grande do Sul participou do Congresso Técnico do 65º Jogos Regionais. O congresso aconteceu em Mococa na última terça-feira, dia 20.

A Prefeitura Municipal informou que neste ano estarão representando Vargem Grande do Sul atletas das modalidades futsal, handebol, judô, karatê e taekwondo.

Durante o Congresso, foram sorteados os primeiros adversários das equipes de Vargem. No futsal masculino, Vargem estará em um grupo com Santa Cruz das Palmeiras e Atibaia.

No handebol masculino, Vargem enfrentará São João da Boa Vista, Itatiba e Bragança Paulista. No judô masculino Vargem estreia contra Indaiatuba e no feminino o adversário será Leme. As demais modalidades têm seu sorteio em Congresso Específico durante os próprios jogos.

Os Jogos Regionais acontecem em Mococa, sendo que há jogos também em São José do Rio Pardo entre 3 e 12 de julho.

Além da disputa por medalhas, os Jogos Regionais qualificam os melhores das modalidades para os Jogos Abertos, a maior competição esportiva da América Latina.