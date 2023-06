Desetran realiza campanha de trânsito nas escolas

Pensando na segurança das crianças, dos ciclistas e motociclistas, o Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) de Vargem Grande do Sul iniciou uma campanha educativa nas escolas municipais. A execução do projeto, intitulado ‘Criança Segura no Trânsito’ ficou sob a responsabilidade do agente de Trânsito Gustavo Scacabarozi, que desde o dia 6 está visitando os 5º anos do Ensino Fundamental.

De acordo com a Prefeitura Municipal, durante a visita nas escolas são abordados temas como o comportamento seguro do pedestre, a criança e bicicleta, transporte seguro de crianças em automóveis e motocicletas e o uso criminoso e mortal do cerol e demais linhas cortantes.

“A campanha continua pelas ruas da cidade com blitz educativas chamando a atenção de ciclistas e motociclistas para os riscos de acidentes com linhas de pipa com cerol e a importância de se proteger com as antenas corta pipa”, disse.

A prefeitura explicou que o uso da antena deve ser constante, principalmente nesta parte do ano em que o recesso escolar coincide com a época dos ventos, aumentando o risco de acidentes devido ao número maior de crianças nas ruas.

A Divisão de Trânsito também adquiriu 500 antenas corta pipa que serão distribuídas aos motociclistas durante as blitz educativas.