Dúvidas sobre a Lei Paulo Gustavo foram sanadas em Audiência Pública

Artistas e agentes culturais de Vargem Grande do Sul participaram da 2ª Audiência Pública sobre a Lei Paulo Gustavo, que aconteceu na segunda-feira, dia 19, no Auditório da Biblioteca Victor Lima Barreto.

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022) dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19.

Na ocasião, os artistas puderam manifestar o seu entendimento sobre a lei e sobre qual seria o tipo de perfil ideal de aplicação da verba do repasse para a cidade. A 1ª Audiência Pública havia acontecido no dia 12 deste mês.

À Gazeta de Vargem Grande, o assessor do Departamento de Cultura e Turismo Lucas Buzato, ressaltou que a audiência pública tem como principal finalidade ouvir as questões e o tipo de impressão dos artistas sobre a cultura em Vargem Grande do Sul. “Foram feitos questionamentos e algumas indagações e, em consenso geral, ouvindo todos aqueles que quiseram se manifestar, chegou-se ao resultado o das aplicações do repasse para o município. Foi uma noite proveitosa, inclusive unificando e aproximando mais os diálogos entre os agentes culturais para que a cultura na cidade possa crescer ainda mais”, disse.

A próxima missão do Departamento de Cultura, conforme Lucas explicou, é realizar o plano de ação no Portal do Governo Federal. Segundo o explicado, o técnico cultural Antônio Domenique supervisionará e acompanhará com rigor todos esses próximos passos para que a lei seja aplicada de forma correta, sem nenhum tipo de dúvida ou que possa gerar conflitos.

O Departamento de Cultura e Turismo agradece a participação e empenho de todos, em especial a presidente do Conselho de Cultura Sandra Anselmo, que durante as duas audiências públicas esteve presente para que todos os debates fossem acompanhados pela sociedade civil.