Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Paulo Cesar Pinheiro (Paulo Cesar Francisco Pinheiro)

Nascimento: 28/04/1949: Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: Compositor, Teatrólogo, Escritor e Poeta

A obra de Paulo Cesar Pinheiro o consagra como um dos mais importantes letristas da música popular brasileira, sobretudo no samba.

Na infância, morou em Angra dos Reis quando produziu seus primeiros versos e conheceu João de Aquino (1945), parceiro na canção “Viagem”, gravada por Baden-Powell e pela cantora Márcia, ambas lançadas em 1969.

Com Baden-Powell compõe “Lapinha”, que venceu a 1ª Bienal do Samba de 1968 da TV Record; que foi gravada neste mesmo ano por vários interpretes, entre eles Elis Regina e Elza Soares.

Em 1971, o samba “E lá se vão meus anéis” com Eduardo Gudin, defendida pelos “Originais do Samba”; venceu o 4º Festival Universitário da Música da TV Tupi do Rio de Janeiro.

No início da década de 70, destaca-se por sucessos na voz de Elis Regina: “Samba do Perdão”, “Vou Deitar e Rolar”, “Quaquaraquaqua” e “Aviso aos Navegantes”, todos em parceria com Baden-Powell.

Ao longo de mais de 40 anos de carreira, é parceiro e convive com músicos, interpretes da música popular brasileira.

Com o samba “Mordaça” (1974), com Eduardo Gudin e “To voltando” (1979), com Maurício Tapajós; celebra a volta dos exilados pela ditadura militar ao país.

Paulo Cesar Pinheiro tem mais de duas mil canções, das quais, mais de mil gravadas. Compôs com cerca de 120 parceiros; João Nogueira, João de Aquino, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Ivan Lins

Sua primeira composição foi aos 14 anos, “Viagem” em parceria com João de Aquino.

