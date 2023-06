Já estão abertas as inscrições para Conselheiros Tutelares Suplentes

As inscrições para Conselheiros Tutelares Suplentes de Vargem Grande do Sul, com uma vaga garantida como titular até 9 de janeiro de 2024, com remuneração de R$ 3.242,76 mensais, estão abertas.

Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de julho.

As inscrições estão sendo realizadas desde a última quinta-feira, dia 22, na Rua Santana, nº 435, no Centro, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

As regras para inscrição estão descritas e podem ser conferidas no Edital n° 05 de 22 de junho de 2023, publicado no Diário Oficial Edição n° 1159, do dia 21 de junho de 2023.