Festa da Batata 2023: confira as novidades do evento

A Festa da Batata 2023, evento tradicional que será retomado em Vargem Grande do Sul após cinco anos da última edição, começa em pouco mais de 30 dias. O evento será de 26 a 30 de julho e os ingressos já podem ser adquiridos nos pontos de vendas oficiais e também de forma digital há alguns meses. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Alexandre Costa Dezena e o empresário Amarildo de Figueiredo, o conhecido Ratinho, da Soluções Eventos, informaram novidades da festa.

À frente do evento, está o Rotary Club de Vargem Grande do Sul e a entidade Mão Amiga, que convidou a empresa Solução Eventos. A festa ainda conta com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal.

Conforme explicaram os responsáveis, a organização está finalizando a parceria com as entidades que ficarão responsáveis pela praça de alimentação e 80% dos camarotes já foram vendidos. Os interessados em adquirir camarote para a festa, podem entrar em contato com Roseli pelo telefone (19) 98943-2727.

Alexandre e Ratinho comentaram que as atrações do evento já estão fechadas e que os ingressos seguem com o valor do primeiro lote, sem previsão de alteração.

As empresas que tiverem interesse em patrocinar a festa, podem entrar em contato com Ratinho pelo telefone (19) 99769-9414 ou com Alexandre (19) 99121-4641. “Precisamos ter patrocinadores para conseguirmos baixar os preços das bebidas e dos alimentos. Quando a Solução Eventos foi contratada pelo Rotary Club e pelo Grupo Mão Amiga, surgiu essa ideia de fazermos uma festa barata para a população, para as famílias”, disseram.

Ao jornal, Alexandre e Ratinho comentaram que querem fomentar o consumo de batata, tanto que três patrocinadores e parceiros são do meio, sendo a Bem Brasil, a Cooperbatata e a ABVGS. O Espaço da Batata terá 200 metros quadrados, com diversos pratos de batata, como batata palito, batata de casamento, batata de carinhas e batata recheada. Além do Espaço da Batata, haverá a distribuição de 500 saquinhos de batatas para degustação, patrocinados pela empresa Bem Brasil.

A festa ainda contará com um parque de diversões gratuito de 200 metros quadrados, patrocinado pelo Posto Redentor e pela empresa Revtec.

Detalhes

Na quarta-feira, o evento será das 13h às 21h. Na quinta, a abertura do portão será às 19h, e no domingo, ao meio-dia, logo após o desfile da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Haverá música na Praça de Alimentação, semifinal e final dos Três Tambores e do Rodeio. Após, show com portões abertos com a dupla Mato Grosso e Mathias.

O valor do estacionamento oficial do evento será R$ 30,00 na quarta, quinta e domingo, que são os dias de portão aberto, e R$ 40,00 na sexta e no sábado. Os membros da organização ressaltam para que a população não pague nenhum valor de estacionamento que seja acima dos informados.

O estacionamento do camarote será dentro do evento, onde na compra, o responsável já tem direito a um carro gratuito e os próximos dois carros pagam um valor de R$ 100,00 cada, o pacote dos cinco dias.

Os camarotes e o VIP Front Stage ainda terão completo serviço de bar e buffet, além de banheiros containers exclusivos para os dois setores.

Alexandre e Ratinho informaram os valores das cervejas que serão vendidas na festa e pedem que a população não compre se o valor cobrado for maior, sendo que a Brahma será vendida a R$ 8,00 e a Heineken a R$ 10,00.

A equipe da Festa da Batata informou que está sendo estudada a possibilidade de colocar um painel diferenciado para que as pessoas possam tirar fotos. E, no evento, também haverá stands comerciais de expositores.

Cartão

Outra novidade é o cartão recarregável no valor de R$ 200,00, no qual o consumidor compra um crédito parcelado em cinco vezes, pagando apenas o juros do cartão. “No dia da festa, a pessoa pode gastar o crédito do cartão na Praça de Alimentação e também recarregá-lo no caixa se necessário”, informaram.

Quem tiver o cartão com crédito, não precisa comprar fichas nos caixas, pode ir direto nas barracas, sendo uma comodidade para os participantes. Os interessados podem entrar em contato com Roseli pelo telefone (19) 98943-2727 ou com Amanda pelo (19) 99739-3025.

Rodeio

A Festa da Batata contará com três provas de rodeio, sendo Touro, Team Penning e Três Tambores, de quinta-feira a domingo. “Daremos uma moto em cada modalidade, onde estarão participando as melhores boiadas e peões renomados do Brasil, sendo um rodeio de qualidade”, disseram os organizadores.

O evento contará com um locutor de Barretos, Adriano do Vale, um locutor de São João da Boa Vista, sendo Pitty Júnior. O comentarista oficial é Bruno Ribeiro e o locutor comercial é o Biscoito. “Estamos trazendo de fora só se não tiver em Vargem, queríamos movimentar o comércio da cidade, fomentando as vendas”, pontuaram.

Jaquetas

A jaqueta oficial do evento já está sendo vendida, a partir de R$ 180,00, valor que pode ser parcelado em até cinco vezes. Os interessados podem adquirir as jaquetas no escritório da Festa da Batata, à Rua Sergipe, nº 80, na Vila Polar, ou contatando Roseli pelo telefone (19) 98943-2727.

Todo o lucro obtido nas vendas será revertido para o Espaço Evelyn, que anualmente realiza a festa do Dia das Crianças e no Natal.

Shows

O evento tem início na quarta-feira, dia 26, com portões abertos e apresentações durante o dia dos talentos da cidade, com Adriano Ramos, Débora Tortelo, Ronaldo Marques, Kethy Oliveira, André & Thiago e Sambaí, além da apresentação de Juliana Zitti.

A quinta-feira, dia 27, também será com portões abertos, com apresentação de Luan Pereira. Na sexta-feira, dia 28, sobem ao palco as duplas Douglas & Vinícius e Hugo & Guilherme, sendo Douglas & Vinícius a primeira apresentação.

No sábado, dia 29, o DJ Leo Buosi sobe ao palco, em seguida, a dupla sertaneja Guilherme & Benuto animará o público e, após, Victor Miranda comanda a festa. No domingo, dia 30, também com portões abertos, quem sobe ao palco é a dupla Matogrosso & Mathias, que encerra o evento com chave de ouro.

Ingressos

A pista de sexta-feira, dia 28, com shows das duplas Douglas e Vinicius e Hugo e Guilherme está sendo vendida por R$ 60,00. A pista de sábado, dia 29, dia em que se apresentam Léo Buosi e Guilherme e Benuto, também está por R$ 60,00. O pacote da pista para os dois dias está por R$ 100,00. Para os demais dias, a pista terá entrada gratuita.

O passaporte de todos os dias do Front Stage está por R$ 380,00. O show de quarta, dia 26, está sendo vendido por R$ 50,00. Os shows de quinta, dia 27, e domingo, dia 30, estão por R$ 70,00 cada. Os shows de sexta, dia 28, e sábado, dia 29, estão por R$ 120,00.

Os pontos de venda da festa são BM Moda Country, Posto Shell, Vitrine Boutique, Body Imports, Wizard, Novo Milênio, Posto Redentor, Fortaleza Modas, Auto Posto São Joaquim e Gabriel Turismo, onde estão sendo vendidos os pacotes da pista, os ingressos individuais da pista, os pacotes do VIP Front Stage e os ingressos individuais do VIP Front Stage.

Os ingressos também podem ser adquiridos online no site Guichê Web.