Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Christina de Paiva Machado, aos 93 anos de idade, no dia 16 de junho. Viúva de Felício Fortini Machado; deixou as filhas Marlene, Regina; genros; netos; e bisnetos. Foi sepultada no dia 17 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecida de Jesus Rodrigues da Cunha, aos 65 anos de idade, no dia 20 de junho. Viúva de Aloiso Rodrigues da Cunha; deixou os filhos Andrea, Douglas, Fulvia, Patrícia e Tiago; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 21 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ângela de Fátima Leonel, aos 55 anos de idade, no dia 20 de junho. Viúva de Benedito; deixou os filhos Tiago, Tamires e Tauane; genro; nora e netos. Foi sepultada no dia 20 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecido Leandro, aos 75 anos de idade, no dia 20 de junho. Deixou a esposa Lorileide de Almeida Leandro; os filhos Pierre e Richard; e neto. Foi sepultado no dia 21 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Haroldo Tomaz do Prado, aos 79 anos de idade, no dia 22 de junho. Deixou a esposa Maria da Penha Pires; enteados e a irmã. Foi sepultado no dia 22 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Hélio da Costa Malaquias, aos 55 anos de idade, no dia 22 de junho. Foi sepultado no dia 22 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mauricio Donizete Contini, aos 59 anos de idade, no dia 22 de junho. Deixou os pais Doraci e Roque; a esposa Angelina; as filhas Jaqueline, Juliana e Alessandra. Foi sepultado no dia 23 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Vieira, aos 64 anos de idade, no dia 23 de junho. Deixou os filhos Gisele, Giovana e Gilson. Foi sepultado no dia 23 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Osvaldo Lopes, aos 66 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixou os filhos Herbet, Reverson e Reverton. Foi sepultado no dia 17 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Pedro Pires Gonçalves, aos 78 anos de idade, no dia 17 de junho. Deixou a esposa Isaura Gonçalves; os filhos Renata, Raquel e Pedro Henrique; os netos Vinício, Maria Júlia e João Pedro; genro e nora. Foi sepultado no dia 18 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marly Therezinha Nascimento, aos 84 anos de idade, no dia 18 de junho. Deixou o irmão José Carlos; e os sobrinhos André Luiz e Lívia Helena. Foi sepultada no dia 19 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Cristina Pustiglione de Andrade, aos 67 anos de idade, no dia 21 de junho. Deixou o marido Alceu; as filhas Thais, Ana Beatriz e Luana. Foi sepultada no dia 22 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Margarida Candida, aos 84 anos de idade, no dia 22 de junho. Deixou o filho Marcos; a nora Silvia; o neto Danilo. Foi sepultada no dia 23 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jucelia Fátima Barbosa, aos 50 anos de idade, no dia 18 de junho. Deixou os pais João Pereira e Maria Aparecida; o marido Nilton Cesár; os filhos Jonathan, Wellington, Washington e Jadson. Foi sepultada no dia 18 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Izaura Martins Ortiz, aos 91 anos de idade, no dia 31 de maio. Deixou as filhas Maria e Sônia. Foi sepultada no dia 1º de junho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Dair Lofino, aos 62 anos de idade, no dia 2 de junho. Deixou a filha Diana. Foi sepultado no dia 2 de junho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu João Carlos Gracomini, aos 61 anos de idade, no dia 18 de junho. Deixou a mãe Nair Presti Gracomini; a esposa Marli Aparecida; os filhos Carlos Henrique e João Marcelo. Foi sepultado no dia 18 de junho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria Lourdes Braga Morini, aos 73 de anos de idade, no dia 18 de junho. Deixa os filhos Marcelo e Marco; as noras Andreia Cristina e Ana Lúcia; os netos Mateus e Maria Clara. Foi sepultada no dia 19 de junho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Regina Célia de Santis Feltran, aos 79 anos de idade, no dia 19 de junho. Deixou o marido Antônio Feltran Filho; os filhos Luciana, Renata e Gabriel. Foi sepultada no dia 19 de junho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria Nazareth de Souza Vieira, aos 86 anos de idade, no dia 21 de junho. Deixou os filhos Isabel, Alcindo e Sueli. Foi sepultada no dia 21 de junho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria de Lourdes Pereira da Silva, aos 74 anos de idade, no dia 22 de junho. Deixou o marido João; os filhos Jurandi, Gilson, Antonia, Wilson, Jovenal e Iranildo. Foi sepultada no dia 22 de junho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Luiz Carlos Toniato, aos 64 anos de idade, no dia 22 de junho. Deixou a esposa Cleuza Petriz; e filhos. Foi sepultado no dia 23 de junho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.