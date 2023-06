Padre Rogério, de Vargem, inicia curso na Itália

O padre Rogério Ramazotti Calelo, de Vargem Grande do Sul, está cursando Liturgia no Istituto Di Liturgia Pastorale, em Padova, na Itália. O padre viajou no dia 15 de junho e deve retornar ao solo brasileiro apenas em 2026, no final do curso.

Padre Rogério nasceu no dia 22 de setembro de 1991 e foi ordenado padre em 17 de agosto de 2018, na Matriz de Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul, pelo Bispo Dom Antônio Emídio Vilar.

Filho de Odete e Natalino Calelo, ele tem Lucas e Vitor como irmãos. Padre Rogério é formado em filosofia pela Instituição Diocesano de Filosofia Coração de Maria e em teologia pela Instituição de Ensino Pontifícia Universidade Católica (PUC) Campinas.

Ele trabalha para a diocese de São João da Boa Vista, na qual Vargem Grande do Sul faz parte, e realizou trabalhos na Basílica Santuário da Nossa Senhora da Conceição do Bom Sucesso em Caconde, na Paróquia Santa Rita de Cássia em Santa Cruz das Palmeiras e também na Paróquia Santo Expedito em Mogi Guaçu.

Em sua chegada à Itália, padre Rogério visitou a Fortaleza da Família Sforza, um castelo medieval, e o Istituto Di Liturgia Pastorale, onde está realizando o curso.