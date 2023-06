48ª Eapic traz Gusttavo Lima neste sábado

A 48ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (Eapic) teve início neste final de semana. O evento estava previsto para começar nesta sexta-feira, dia 30, e segue até o domingo da próxima semana, dia 9, no Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo, em São João.

A empresa Sâmor Promoções Artísticas, que realizou a Expo Guaçu, tradicional festividade de Mogi Guaçu, é a responsável pela realização da Eapic. A organização estima a presença de mais de 100 mil pessoas no evento.

Para essa sexta, estava prevista a apresentação da dupla Edson & Hudson e de MC Dom Juan. Até o fechamento desta edição, os shows ainda não haviam começado.

Neste sábado, dia 1º, quem animará o público é Gusttavo Lima. Neste domingo, dia 2, a dupla sertaneja Guilherme & Benuto e o cantor Lucas Araújo sobem no palco.

A festa continua na próxima semana, onde na quinta-feira, dia 6, será a noite gospel com Leandro Borges. Na sexta-feira, dia 7, haverá apresentação de Thiaguinho e a dupla Hugo & Guilherme. No sábado, dia 8, a festa recebe Luan Santana e Dennis DJ. No domingo, dia 9, se apresentam Trio Parada Dura e Bruna Viola.

Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site www.seoigresso.com. Durante o evento, haverá Exposição e competição de Team Penning, Três Tambores e Ranch Sorting.