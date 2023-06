Esclareceu

Durante o uso da palavra livre na última sessão da Câmara Municipal, na terça-feira, dia 20, o vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB) esclareceu sobre um comentário do locutor Biscoito no final do 2º Encontro de Carros Antigos, que aconteceu no último final de semana. Segundo o vereador, o locutor teria dito que apenas haverá uma terceira edição do evento em 2024 caso os vereadores deixassem. Serginho pontuou que o vereador não tem poder de execução e que apenas o prefeito, do Poder Executivo, teria autonomia de barrar o evento. O vereador Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) ressaltou que o evento já está no Calendário Municipal e só não acontece se não for autorizado pelo prefeito. O vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB) parabenizou Serginho pelo esclarecimento.

Avenida da Saudade

A recente pavimentação da Avenida da Saudade, na Vila Santa Terezinha, foi citada na sessão da Câmara. Em uma indicação do vereador aprovada pelos edis, o vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) pediu que o Chefe do Executivo verifique junto ao departamento competente a possibilidade de recapear o trecho em frente à Farmácia Santa Cecília, que está irregular e com buracos. Na indicação, Itaroti ainda pontuou que pessoas têm ficado em frente ao prédio adquirido pela Prefeitura Municipal para o Departamento de Educação e que estão fazendo suas necessidades na área, sendo que o mau cheiro está atrapalhando o comércio local. Durante o uso da palavra livre, o vereador retomou o assunto e questionou o porquê que a prefeitura ainda não asfaltou a terceira rua da Avenida.

Segurança na Avenida

Em requerimento aprovado na sessão, o vereador Paulinho questionou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) se há previsão de colocar lâmpadas de led nos canteiros centrais da Avenida da Saudade, como foi feito ao redor da Igreja Matriz de Sant’Ana. Ele ressaltou que os canteiros centrais são escuros, sendo um risco para quem passa à noite, no velório, com seus entes queridos. Paulinho também cita a possibilidade de podar as árvores da Avenida, a fim de diminuir suas copas para iluminar o local, e instalar câmeras de segurança no Cemitério da Saudade.

Lombada e redutor de velocidade

Uma indicação do vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos) referente a possibilidade de fazer uma lombada na Rua Antônio Reis de Oliveira também foi aprovada. O vereador ressaltou que o redutor de velocidade no local se faz necessário devido ao grande fluxo de veículos, sendo que muitos motoristas não respeitam os limites de velocidade, aumentando consideravelmente o risco de acidentes por atropelamento e até colisões entre veículos. Durante o uso da palavra livre, o vereador Paulinho pediu a instalação de um redutor de velocidade na Rua Benedito Ranzani.

Fundo Social

Na última semana, Vargem Grande do Sul participou de um encontro regional com fundos municipais para apresentação de projetos implantados pelos municípios, organizado pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP). O evento aconteceu na terça-feira, dia 20, no Instituto Agronômico de Campinas. Na ocasião, estiveram presentes a primeira-dama de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, da presidente do Conselho do FUSSP, Berenice Giannella, do prefeito de Campinas, Dário Saadi, e de representantes de prefeituras da região. De Vargem Grande, participaram a primeira dama Maria Aparecida Teijada de Moraes, a presidente do Fundo Social Eva Vilma da Silva, José Luis dos Santos do Departamento de Convênios e a monitora Benedita Martins, do Centro de Acolhimento e Capacitação onde acontecem os cursos do Fundo Social.