Por mais diretores na Câmara

A presença da diretora do Departamento de Educação da Prefeitura Municipal, Renata Taú, durante a última sessão ordinária da Câmara Municipal, que aconteceu na terça-feira, dia 20, chama a atenção para a necessidade e importância dos diretores que estão à frente dos Departamentos Municipais sempre que for necessário, prestarem esclarecimentos junto à Casa de Leis.

Dúvidas referentes à Educação, como por exemplo sobre o transporte escolar dos alunos, sobre uniformes de inverno, sobre a inauguração da Escola Flávio Iared e também sobre a demissão da professora Luana Regina Scacabarozi, estavam sendo debatidas há meses pelos edis, que cobravam um retorno da diretora e também do Chefe do Executivo.

De maneira muito clara e explicativa, a diretora Renata esclareceu, por cerca de uma hora, todas as dúvidas dos vereadores e, consequentemente, da população e dos pais de alunos, sobre os temas envolvendo a Rede Municipal de Ensino.

Nas sessões, inúmeros requerimentos com dúvidas pertinentes não só sobre a Educação, mas também sobre os demais departamentos, como o de Saúde e de Obras, são aprovados pelos vereadores. As respostas dos requerimentos, que têm um prazo para serem enviadas aos edis pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), raramente chegam às pessoas, que assistem às sessões e, muitas vezes, nutrem as mesmas dúvidas pontuadas pelos vereadores na Casa de Leis.

Por diversas vezes, o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), solicitou que os vereadores lessem durante a Tribuna Livre as respostas dos requerimentos, a fim de informar a população sobre o retorno do Chefe do Executivo. Porém, os munícipes seguem sem esse retorno sobre questões importantes referentes à cidade.

Assim, uma presença mais frequente de diretores nas sessões poderia sanar as dúvidas não só dos vereadores, como também da população, que tem não só o interesse, mas também o direito de saber o que está acontecendo nos muitos Departamentos Municipais.