Rapaz foi detido por violência doméstica

A Polícia Militar foi acionada no Jardim Dolores para atender uma ocorrência de violência doméstica nesta sexta-feira, dia 30, por volta das 6h20. Os policiais já haviam ido na residência algumas outras vezes, sendo elaborado boletim de ocorrência.

O rapaz estava ausente nas duas primeiras solicitações e a vítima não apresentava lesões aparentes. No entanto, a vítima informou que nesta sexta-feira, o homem tentou forçar a entrada em sua residência novamente, enquanto ameaçava contra a vida dela.

Desta vez, o rapaz foi encontrado nas proximidades e, ao ver os policiais, tentou fugir novamente. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

Foi dada voz de prisão a ele pelo crime de ameaça e violência doméstica. A vítima e o agressor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado reiterou a voz de prisão em flagrante. Ele ficou preso à disposição da Justiça.

