3º Festival de Ginástica Artística contou com 190 atletas

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal promoveu no último sábado, dia 24, o 3º Festival de Ginástica Artística. O evento realizado no CEE José Cortez contou com a participação de 105 alunas do Projeto Atletas Nota 10 de Vargem e dezenas de crianças da região, totalizando 192 atletas.

A professora do Departamento de Esportes e Lazer Marina Francisco agradeceu a todos os envolvidos com o evento e relatou que teve um grande público prestigiando os atletas, sendo que a maioria era de familiares das ginastas. “A participação da família é de grande importância na vida esportiva e escolar das crianças, este apoio faz toda a diferença para o desenvolvimento, confiança e crescimento das crianças”, disse.

Neste evento também foram arrecadados alimentos e produtos de higiene pessoal para a Casa de Passagem, uma ação do programa Atletas Solidários. “Nosso agradecimento a todos que fizeram as doações”, contou.

Os interessados em saber mais sobre as modalidades esportivas oferecidas pelo Departamento de Esportes e Lazer, podem entrar em contato pelo telefone (19) 3641-2325.