Agrediu companheira e foi preso

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul na noite deste sábado, dia 24, por volta das 23h20, pelo crime de violência doméstica, no Jardim Dolores.

A equipe foi acionada no local, onde a vítima informou que sofreu agressão no banheiro de sua residência após uma discussão. Ela disse que ia tomar banho com a sua filha de dois anos, quando seu companheiro começou a bater na porta do banheiro e que, quando abriu, ele a ofendeu com vários xingamentos e a agrediu.

Ambos foram levados ao Plantão Policial de São João, onde o delegado ratificou a voz de prisão e elaborou o boletim de ocorrência de violência doméstica e lesão corporal em flagrante. O rapaz permaneceu à disposição da Justiça.