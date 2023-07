Carro furtado foi localizado no Jardim Canaã

Um carro furtado foi localizado pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul na madrugada desta sexta-feira, dia 30, no Jardim Canaã, por volta de 1h30.

Durante patrulhamento, a equipe encontrou um veículo VW/Gol de cor vermelha com placas de Ituverava (SP), sendo notado que a placa traseira apresentava sinais de adulteração e a porta do motorista aparentava estar violada.

Ao ser consultado o emplacamento, foi constatado que pertencia a um veículo Renault/Clio de cor preta. Após uma vistoria mais detalhada, equipe localizou o chassi do veículo e realizou nova pesquisa, sendo constatado a placa verdadeira do veículo, se tratando de produto de furto ocorrido na quarta-feira, dia 28, em Divinolândia.

Com apoio da equipe da PM de Divinolândia, foi possível localizar o proprietário do veículo, que foi até o Plantão Policial de São João da Boa Vista. O carro foi restituído ao proprietário e o emplacamento do veículo foi apreendido.