Comunidade Rural Lino Escola foi furtada

A Comunidade Rural Lino Escola, pertencente à Paróquia Sant’Ana e localizada na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Roque da Fartura foi furtada. Segundo o boletim de ocorrência, o crime pode ter acontecido entre 22 e 25 de junho e foi informado à Polícia Civil na segunda-feira, dia 26.

Do local, foram levados dois botijões de gás, um freezer, várias mesas e 80 cadeiras plásticas com estampas da empresa Germânia, caixa de som e microfones que a comunidade usa nas missas. Os criminosos arrancaram portões e arrombaram as fechaduras.

De acordo com o B.O, o coordenador da comunidade foi ao local na manhã de domingo, dia 25, e entrou em um barracão usado para quermesse, missas, festas e casamentos. O homem verificou que a tranca do portão estava danificada e que o miolo da fechadura da porta dos fundos também estava danificado.

Ao entrar no espaço, viu que itens haviam sido furtados, sendo que os botijões estavam no interior de um quarto do lado de fora do barracão, guardados por um portão, que foi arrancado.

A Paróquia de Sant’Ana pede que aqueles que obtiverem qualquer informação sobre o crime, informem.