Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Silas Josué de Oliveira, aos 77 anos de idade, no dia 25 de junho. De espírito jovial e sempre brincalhão, Silas era um dos mais antigos pintores de auto de Vargem Grande do Sul e sempre foi reconhecido pela excelência de seu trabalho. Deixou um grande número de amigos que sempre lembrarão de suas brincadeiras e de sua maneira alegre de encarar a vida. Deixou a esposa Neribes Inácio Oliveira; os filhos Marcelo e Patrícia; irmãs; genro e netos. Foi sepultado no dia 25 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Mauro, aos 73 anos de idade, no dia 25 de junho. Viúvo de Orlanda, deixou as filhas Tânia, Janaina, Suzana, Andreia, Adriana e Anderson; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 26 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ilka de Carvalho Rossi, aos 78 anos de idade, no dia 27 de junho. Deixou o marido Nélson Rossi; as filhas Fátima e Roseli. Foi sepultada no dia 27 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Celina Francisco da Silva, aos 83 anos de idade, no dia 27 de junho. Viúva de João; deixou as filhas Maria José e Rita de Cássia; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 28 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Anésia Cesário dos Santos, aos 91 anos de idade, no dia 26 de junho. Viúva de João Marques; deixa filhos; noras e netos. Foi sepultada no dia 27 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dionesio Eugênio de Almeida, aos 51 anos de idade, no dia 27 de junho. Deixou a esposa Rosa Maria Fiorentino; os irmãos Selma, Inez, Regina e Zert e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vanderlei Aparecido Romano, aos 51 anos de idade, no dia 28 de junho. Deixa os irmãos Reginaldo, Márcio, Regiane, Cláudia, Flaviana, Alexandre, Alex, Jéssica e Marcela; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 29 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu na noite desta quinta-feira, dia 29, o bancário aposentado, Maurício Martins João, aos 64 anos de idade, na cidade de Campinas onde estava internado para tratamento. Maurício residia em Cosmópolis e deixa as filhas Gabriela e Júlia, os genros Rafael e André; o neto Miguel; os irmãos Izidro, Chiba, Maria da Graça e Catarina; e sobrinhos. Seu velório aconteceu nesta sexta-feira, dia 30, no velório do Cemitério da Saudade, onde foi sepultado.

Faleceu José Carlos Reimberg, aos 64 anos de idade. Foi sepultado, no dia 29 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiza Cadini Zota, aos 91 anos de idade. Foi sepultada no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisco do Carmo Caixeta, no dia 26 de junho. Foi sepultado no dia 27 de junho, na cidade de Campestre.

Faleceu Ângela Maria Carossi, aos 57 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixou a irmã Ana; a filha Rosângela e netos. Foi sepultada no dia 29 de junho, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Geralda Batista Mandolini Nogueira, aos 90 anos de idade, no dia 25 de junho. Deixou os filhos Rosa, Roberto, Paulo e Elizabete. Foi sepultada no dia 26 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio José Piccolo, aos 71 anos de idade, no dia 26 de junho. Deixou os filhos Márcia, Cristina e Leonardo. Foi sepultado no dia 27 de junho, no Cemitério de Casa Branca.

Faleceu Muller Luiz Pereira, aos 28 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixou os pais Nelson e Elaine e irmãos. Foi sepultado no dia 30 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu José Pessoa de Almeida Neto, aos 62 anos de idade, no dia 16 de junho. Foi sepultado no dia 17 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Anair Amâncio Cruz, aos 101 anos de idade, no dia 16 de junho. Foi sepultada no dia 17 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Thereza de Jesus Buffo Nogueira, aos 88 anos de idade, no dia 17 de junho. Foi sepultada no dia 17 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Neide Maria Rojas Molina, aos 59 anos de idade, no dia 18 de junho. Foi sepultada no dia 19 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Romualdo Mascarin, aos 65 anos de idade, no dia 20 de junho. Foi sepultado no dia 20 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedita Sanches Mathias, aos 78 anos de idade, no dia 25 de junho. Foi sepultada no dia 26 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Otávio Justina, aos 74 anos de idade, no dia 28 de junho. Foi sepultado no dia 29 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Oscar Cassiano de Godoy, aos 84 anos de idade, no dia 30 de junho. Foi sepultado no dia 30 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

