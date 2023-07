Moto roubada foi recuperada pela PM em menos de 10 horas

Em menos de 10 horas, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul localizou uma motocicleta furtada na estrada sentido Lagoa Branca. A moto estava na mata e foi devolvida ao proprietário. Os autores do crime também já foram identificados.

Na madrugada de sábado, dia 24, por volta de 1h, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de roubo de motocicleta na Rua Sargento Cassiano. A vítima informou que estava aguardando um guincho próximo ao Café Pacaembu, onde prestava apoio ao seu cunhado que havia colidido o veículo, quando foi abordado por cinco rapazes em um VW Gol cinza.

Segundo a vítima, o grupo exigiu a chave do carro, mas foram informados que ele estava danificado, então a motocicleta Honda/CG 150 Titan ES foi furtada. A vítima foi ao posto São Joaquim e solicitou que o frentista acionasse a PM.

Aos policiais, o frentista informou que o carro dos criminosos havia abastecido no posto, e que estava com o parachoque dianteiro danificado e sem o espelho retrovisor do lado direito, sendo que haviam ido rumo ao bairro Santa Marta.

Com as informações, os PMs iniciaram o patrulhamento e, no Jardim Dolores, viram um carro parecido, sendo que dois rapazes saíram do carro correndo e foram para dentro do bairro e outros dois ficaram no carro.

Eles foram abordados e submetidos a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Eles foram identificados e um deles informou que havia emprestado seu carro para um conhecido dar uma volta, apresentando uma conversa no WhatsApp e dizendo que ele havia corrido antes da abordagem.

Os abordados e o veículo foram levados ao posto, onde a vítima e o frentista confirmaram o reconhecimento do veículo. A foto do terceiro suspeito e de outro indivíduo que o acompanha também foi apresentada a eles, sendo imediatamente reconhecidos como os envolvidos no crime. No entanto, os abordados não foram reconhecidos, pois a vítima e a testemunha não tiveram visão dos ocupantes do banco traseiro.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado determinou a apreensão do veículo e a elaboração do boletim de ocorrência. A dupla foi liberada após esclarecimentos, uma vez que não foram reconhecidos.

Após, a equipe policial continuou a busca, a fim de localizar a motocicleta. Na manhã do sábado, dia 24, após menos de 10 horas do roubo, a motocicleta foi encontrada na estrada sentido Lagoa Branca. A moto estava na mata e foi devolvida ao proprietário. Segundo a PM, os demais autores do crime também já foram identificados