Ovelhas Negras realizou festa em prol de entidade

O Motoclube Ovelhas Negras, de Vargem Grande do Sul, celebrou os seus 21 anos de camaradagem em uma confraternização solidária, que aconteceu no último final de semana no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento.

O evento, em prol da Sociedade Humanitária, contou com membros e companheiros convidados de outros motoclubes de Vargem e arrecadou fraldas para a entidade. Fabrízio Di Carlo Vidale, um dos organizadores do evento, contou que foi um árduo trabalho para que tudo acontecesse como o esperado, mas que, no fim, valeu à pena.

Entre convidados, organizadores e membros do motoclube, cerca de 300 pessoas curtiram muito rock e boa comida durante o evento, que teve início às 14h. No sábado, dia 24, se apresentaram no evento a banda Old Roots de Vargem, Zaion de Poços de Caldas, Orfeus de São João da Boa Vista e Malvada de São Paulo.

A atração mais aguardada do evento foi a banda Malvada, que tem Indira Castillo como cantora, Bruna Tsuruda como guitarrista, Juliana Salgado como baterista e Marina Langer como baixista. “Todas as apresentações foram um sucesso, agradaram muito nossos convidados, algumas apresentações foram uma surpresa e eles adoraram as bandas”, disse.

Dois porcos à paraguaia foram preparados por Marcelo Vitorino e servidos no jantar aos convidados. Ao jornal, Fabrízio contou que estava preocupado no evento e que Marcelo disse uma frase que o marcou: “Meu irmão, no final dará tudo certo e será maravilhoso. E se não tiver dado certo ainda, ou sido maravilhoso, é porque ainda não chegamos no final”.

No domingo, dia 25, foi servido um farto café da manhã para todos os convidados que acamparam no Recinto de Exposições e, após, a Guarda Civil Municipal escoltou a motociata que o grupo fez pela cidade com a caminhonete lotada de fraldas, que foram doadas à Sociedade Humanitária na quarta-feira, dia 28.

Em nome dos organizadores, Fabrízio agradeceu aos parceiros que apoiaram o evento, sendo Ratinho, Manoel Francisco Corrêa e Vladimir Francisco Corrêa, André Luís Mangaroti Sabino, Fábio Fortini e Márcia Fortini, José Márcio Baziles, Flávio Canal, Carlos Eduardo Damasceno Bragueto, conhecido como Dante, Luciano Corrêa, César Garcia Leal, André Mansano, Nilson Ronqui, Marcelo Vitorino e Geraldo Thezolin, conhecido como Gê da Lori.