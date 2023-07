Polícia Civil apreende adolescente por tráfico

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul apreendeu um adolescente por tráfico de drogas nesta quarta-feira, dia 28. A apreensão aconteceu após os policiais civis Diego, Felipe e Tiago, acompanhados do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, darem continuidade às investigações que visam o combate ao tráfico de drogas na cidade.

Nesta quarta, os policiais realizaram buscas na esquina da Rua São José com a Rua São Sebastião, na Vila Santa Terezinha, onde havia um adolescente de 17 anos comercializando drogas.

Com o adolescente e em sua casa, foram localizadas nove porções de maconha e 25 pedras de crack, todas embaladas e prontas para a venda. Em um monte de pedras e areia ao lado da residência do adolescente foram localizadas outras três pedras de crack.

Também foi apreendido um celular e a importância de R$ 20,00, oriunda da venda das drogas. O adolescente já tem diversas passagens policiais pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e, até recentemente, estava recolhido na Fundação Casa Andorinhas de Campinas.

Devido a gravidade dos fatos, da quantidade de drogas apreendidas e da reiteração do adolescente na prática delitiva, o delegado determinou sua apreensão encaminhando o infrator novamente para a Fundação Casa de Campinas, onde ficará à disposição das autoridades da Vara da Infância e Juventude desta comarca.

À Gazeta de Vargem Grande, o delegado informou que diversas prisões em flagrante já foram realizadas naquele local, porém os traficantes insistem em continuar com a venda de drogas, sendo que a Polícia Civil persiste com os trabalhos e, segundo o delegado, não descansará até que a prática do delito cesse.