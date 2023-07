Projeto Eu Resgato realizará Feijoada

O Projeto Eu Resgato realizará, no próximo sábado, dia 8, uma feijoada para ajudar nos gastos da Casa de Passagem e da Chácara, que abrigam e alimentam pessoas em vulnerabilidade social.

A marmita de 1 kg será vendida a R$ 29,99. A feijoada deverá ser retirada no sábado, dia 8, na Rua Maneco Nogueira, nº 261, no Centro. As encomendas estão sendo realizadas pelo WhatsApp (19) 98196-4329.