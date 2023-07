Show em prol da Casa do Menor acontece no Vai Quem Guenta

Será realizado no dia 13 deste mês, um evento em prol da Casa do Menor Dom Bosco. O Mega Jam, será em uma quinta-feira.

O evento está sendo organizado pelo músico Davi Urbano e acontecerá no Vai Quem Guenta Bikers & Beer, na Rua Primeiro de Maio, nº 352, no Centro.

Os shows serão a partir das 20h e o couver, em prol da entidade, será de R$ 20,00, com participação dos músicos Débora Tortelo, Osvaldo & Jonas, Old Roots, Davi Urbano, O Rasta, O Trio, André Matuto e André & Thiago.