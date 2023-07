Desetran realiza Campanha Educativa de Trânsito

O Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) de Vargem Grande do Sul e a Guarda Civil Municipal (GCM) deram início, na última semana, à Campanha Educativa de Trânsito, com blitz de orientação aos motoristas pela cidade. A campanha segue pelos próximos meses.

A campanha visa conscientizar os motoristas sobre a necessidade do uso de cinto de segurança, a velocidade ideal nas vias públicas e rodovias e sobre a importância de não usar o celular enquanto dirige.

Os motociclistas também estão sendo alertados quanto a necessidade de viseira e capacete, além dos riscos de acidentes com linhas de pipa com cerol e a importância de se protegerem com as antenas corta pipa.

A Prefeitura Municipal ressalta que o uso da antena deve ser constante, principalmente nesta parte do ano em que o recesso escolar coincide com a época dos ventos aumentando o risco de acidentes devido ao número maior de crianças nas ruas.

A Divisão de Trânsito também adquiriu 500 antenas corta pipa que estão sendo distribuídas aos motociclistas durante as blitz educativas.